Schepen Kristof Stevelinck na brand in jeugdcontainers: “Vraag is of we nog moeten investeren in nieuwe lokalen?” Jeugdopbouwwerkster zet werking verder met Z-gebouw als uitvalsbasis

Kristof Vereecke

02 januari 2019

13u40 0 Zelzate De brand in de jeugdcontainers tijdens oudejaarsnacht is een serieuze klap voor de jeugdwerking in Zelzate, maar het betekent gelukkig niet dat er de komende weken geen jeugdopbouwwerking kan plaatsvinden. “Ik werk al een hele periode zeer locatiegericht waarbij ik zelf naar de jongeren toe trek”, zegt jeugdopbouwwerkster Bo Maes van Uit de Marge.

Op oudejaarsnacht was er een zware brand in de containers van het jeugdopbouwwerk in de Chalmetlaan. De jeugdlokalen liepen daarbij zware en waarschijnlijk onherstelbare schade op. Momenteel loopt een onderzoek naar de oorzaak van de brand en zijn de containers verzegeld. Jeugdopbouwwerkster Bo Maes van Uit de Marge betreurt uiteraard de spijtige gebeurtenissen, maar blijft niet bij de pakken zitten. “Ik werk al een tijdje zeer locatiegericht”, reageert ze. “Dat betekent dat ik aanwezig probeer te zijn op de vele pleinen in de gemeente. Op die manier waren de containers al een tijdje geen uitvalsbasis meer. Bovendien heb ik mijn eigen bureau in het Z-gebouw aan de Vredekaai waar de jongeren altijd terechtkunnen.”

Triest verhaal

Schepen van Jeugd Kristof Stevelinck vindt de brand een zware klap in het gezicht. “De kans dat de brand aangestoken werd, is zeer reëel. Zoiets stemt toch tot nadenken. Het is een klap in het gezicht voor alle mensen die hun tijd en energie in die lokalen gestoken hebben. Ik denk aan de financiering van de gemeente, maar ook aan de inspanningen van de technische dienst en aan die van de gasten die de lokalen uiteindelijk een eigen touch gaven. Toegegeven, door problemen met vandalisme stonden de lokalen al een tijdje leeg in afwachting van het plaatsen van een veiligheidscamera. Daarna zouden we ze weer in gebruik nemen. Helaas is het anders gelopen. Hoe het nu verder moet, weet niemand. De containers zijn zo goed als zeker onbruikbaar. De vraag is of we als gemeentebestuur nog eens zoveel geld gaan investeren in jeugdcontainers? Ook ik moet het antwoord helaas schuldig blijven. We moeten ons de komende weken beraden. Dit is een erg triest verhaal om het jaar mee te beginnen. Zeker voor iedereen die begaan is met de toekomst van de Zelzaatse jeugd.”