Samen tegen parkeerprobleem Veldbrugstraat 21 maart 2018

De gemeente Zelzate en de inwoners van de Veldbrugstraat gaan samen op zoek naar een oplossing voor de parkeerproblemen in hun straat.





Volgens de meeste inwoners vallen die problemen bovendien best wel mee. Dat blijkt uit een bewonersvergadering die de gemeente organiseerde na een aantal klachten over het parkeergedrag in de straat. "We gaan de bewoners nu stuk voor stuk bevragen over hoe zij de situatie in hun straat zien", zegt burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD). "Op basis daarvan zullen we een plan opstellen dat we dan op 2 oktober opnieuw gaan bespreken tijdens een nieuwe bewonersvergadering. Intussen hebben we de bewoners wel beloofd dat we de politie vragen extra snelheidscontroles uit te voeren. Net als controles op het respecteren van het parkeerverbod op sommige plekken in de straat", besluit burgemeester Frank Bruggeman. (KVZ)