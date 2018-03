Run-tas-tick zonder elektriciteit en douches 12 maart 2018

Meer dan 150 lopers liepen gisteren in het gemeentepark voor zij die niet kunnen lopen tijdens de tweede editie van Run-tas-tick. "Met ons evenement willen we de lyme-patiënt in de kijker te zetten en tegelijkertijd middelen ophalen die kunnen helpen om de financiële kosten van deze slopende ziekte te dekken." Missie geslaagd, al begon en eindigde de dag wel met een valse noot. Zo kon de startboog niet omhoog omdat de gemeente vergeten was elektriciteit te voorzien en ook met de douches bleek er een probleem. Zo was er een dubbele boeking in de sporthal. Door een judotornooi moesten de lopers zich noodgedwongen thuis wassen. (KVZ)