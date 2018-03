Run-tas-tick in gemeentepark 06 maart 2018

In het Zelzaatse gemeentepark kan je komende zondag onder de noemer 'Run-tas-tick' gaan lopen voor zij die niet kunnen lopen. Het evenement, dat centen wil inzamelen voor patiënten die geconfronteerd worden met de ziekte van Lyme, is aan zijn tweede editie toe. "Vorig jaar hadden we zo'n 350 lopers en haalden we zo'n slordige 30.000 euro op", zegt organisatrice Katrien Vermeire, die zelf geconfronteerd werd met de ziekte. "Dat mag dit jaar gerust nog meer zijn. De chronische vorm van de ziekte is niet erkend in België waardoor veel patiënten jarenlang allerlei behandelingen en medicijnen zelf moeten bekostigen. Het is belangrijk dat de ziekte en de problemen die ze veroorzaakt bekend worden en aandacht krijgen." Wie wil komen lopen, is welkom vanaf 10 uur. Inschrijven kan in de buurt van de Eurohal. Wie niet kan lopen, kan via www.runtastick.be ook een loper sponsoren. Naast loopplezier is er zondag ook een hele voormiddag muziek en randanimatie. (KVZ)