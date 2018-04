Rony Verbiest heeft tiende album klaar 26 april 2018

02u52 0

Met 'Verbiest swings, from Brussels to Paris' heeft de Zelzaatse accordeonvirtuoos Rony Verbiest een tiende album uit. Hij stelt zijn plaat nu zondag voor bij cultuurhuis Porgy en Bess in de Noordstraat in Terneuzen. "De nieuwe plaat is een combinatie van musette en oude swingende jazzmuziek. Er staan heel veel nieuwe eigen composities op", zegt Verbiest die deze zomer veel live wil spelen. Zo trekt hij ook nog samen op tournee met Sioen. Ook heeft hij ook nog een eigen poëzie en muziekvoorstelling met partner Antje De Boeck. De cd-voorstelling begint om 15 uur. Info: www.porgyenbess.nl. (KVZ)