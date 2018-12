Reuzen Hugo en Eglina staan ‘te blinken’ in gemeentehuis Gerestaureerde reuzen maken eindelijk opnieuw publieke verschijning Kristof Vereecke

28 december 2018

11u52 1 Zelzate Het bekende reuzenechtpaar Hugo en Eglina staat opnieuw te blinken in het gemeentehuis van Zelzate. Jaren stonden ze te verkommeren in een gemeenteloods, maar dankzij de vereende krachten van de cultuurraad, het Centrum voor Arbeidszorg van Sint-Jan Baptist en de afdeling snit en naad van avondschool ISBO blinken ze weer net zoals bij hun eerste optocht in 1950.

Wie in Zelzate reuzen zegt, denkt meteen aan de vier Katse reuzen. Toch heeft Zelzate nog twee andere grote figuren: Hugo en Eglina. “Het reuzenpaar dateert uit 1947 en verpersoonlijkt de vroegere bewoners van het oude kasteeltje aan Ter Looverendreef”, zegt Vivien De Baets van de cultuurraad. “De twee waren jarenlang de trots van onze gemeente, maar de laatste jaren waren ze er erg slecht aan toe. Het geraamte van beide reuzen viel bijna uit elkaar.” En dus besloot de cultuurraad naar aanleiding van het Meetjeslandse reuzenjaar een project op te starten om de twee te restaureren. Het Meetjeslandse cultuuroverleg COMEET zorgde voor subsidie en de cultuurraad zocht met het Centrum voor Arbeidszorg van Sint-Jan Baptist en de afdeling snit en naad van avondschool ISBO enkele partners in crime. Het resultaat van maandelang restaureren is momenteel te bewonderen in het gemeentehuis. “Dit is de eerste publieke verschijning na de geslaagde restauratie eerder dit jaar”, weet De Baets. “Elk jaar zullen Hugo en Eglina ook te zien zijn in de folkloristische stoet op De Katte. Het reuzenpaar kreeg zelf reeds de vraag om Zelzate Carnaval in maart te openen. We zijn trots dat we de reuzen opnieuw mogen verwelkomen in onze gemeente.” Wie de reuzen zelf nog wil bewonderen, kan nog tot eind januari terecht in het gemeentehuis.