Renovatie Zelzatebrug alweer uitgesteld 26 mei 2018

03u00 0

De langverwachte renovatie van Zelzatebrug is gisteren opnieuw voor onbepaalde duur uitgesteld. "Er mag geen regen vallen tijdens de werken en die kans is dit weekend te groot", zegt Kristof Devos van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.





Normaal begonnen de werken deze ochtend om 6 uur. De voorspelde warme temperaturen laten niet toe het brugwegdek goed te herstellen, klinkt het officieel bij de afdeling Maritieme Toegangen. Een kaakslag voor Zelzate die een grondige renovatie al drie keer uitgesteld zag. Intussen vliegen de brokstukken letterlijk van de brug.





"Onze diensten zijn al weken bezig deze werken voor te bereiden. Signalisatie zetten, scholen verwittigen,.... Sommige bedrijven in de kanaalzone hebben zelfs een alternatieve werkregeling uitgewerkt", reageert een boze en teleurgestelde burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD) "En dan minder dan 24 uur voor de start worden de werken weer uitgesteld. Schandalig!" (KVZ)