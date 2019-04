Renovatie Hoogbouw is Europees pilootproject rond energie-neutraal renoveren Cvba Wonen kan rekenen op fikse subsidie bij renovatie Kristof Vereecke

10 april 2019

08u41 0 Zelzate De cvba Wonen kan rekenen op 659.492,91 euro aan Europese subsidies voor de renovatie van de befaamde Hoogbouw. Tijdens de renovatie wordt gepoogd het gebouw bijna volledig energie-neutraal te maken. Op die manier draagt de cvba Wonen bij tot de Europese klimaatdoelstelling.

Cvba Wonen ging vorige zomer van start met de renovatie van de Hoogbouw aan het gelijknamige Hoogbouwplein. Problemen met de aannemer zorgden ervoor dat de werken een tijdlang stil lagen, maar ondertussen draait de renovatie terug op volle toeren. “In de eerste fase worden 32 van de 64 sociale huurappartementen gerenoveerd”, zegt Patricia De Meyer van de cvba Wonen. “In een tweede fase, die in het voorjaar van 2020 van start zou moeten gaan, wordt de andere helft van het appartementsblok gerenoveerd. Het einde van de renovatie is voorzien in de zomer van 2021. Na renovatie zullen er 48 appartementen zijn met 2 slaapkamers en 16 appartementen met één slaapkamer voor mensen met een beperking.”

Collectieve voorzieningen

Met het hele project is meer dan 8 miljoen euro gemoeid. 659.492,91 euro daarvan wordt nu betaald door Europa in het kader van een Europees pilootproject rond energie-neutraal renoveren. “Bij de renovatie van het Hoogbouwplein wordt ingezet op beperking van het energiegebruik, duurzaam materiaalgebruik en integratie in de woonbuurt”, zegt De Meyer. “Daarnaast zetten we in op collectieve voorzieningen. Het renoveren van het Hoogbouwplein tot een gebouw met BEN-niveau zal bovendien een positieve invloed hebben op de energiekosten van de huurders. Iets wat duidelijk geapprecieerd wordt door Europa.”