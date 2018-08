Reinigingsbeurt tunnel 28 augustus 2018

In de nacht van maandag 17 op dinsdag 18 september en in de nacht van18 september op woensdag 19 september wordt de tunnel onder het kanaal Gent-Terneuzen gereinigd. Daardoor zal de tunnel telkens tussen 20 en 5.30 uur afgesloten zijn in beide richtingen. Het verkeer moet omrijden via de Zelzatebrug dat tegen dan een nieuw wegdek heeft. (KVZ)