Regina uitvalsbasis voor drukke Open Monumentendag 06 september 2018

Zelzate gaat komende zondag een drukke Open Monumentendag tegemoet.





Zo kan je in de kanaalgemeente maar liefst deelnemen aan vier verschillende activiteiten.





Uitvalsbasis van de Open Monumentendag is het bekende Grand Café Regina, dat nog over zijn origineel interieur uit 1929 beschikt. Van daaruit kunnen mensen starten voor een fiets- of wandeltocht langs de twintig belangrijkste monumenten van Zelzate. "Er zijn naast de monumenten ook een aantal stops waar men kan genieten van een hapje en een drankje", zegt Eric Raveel van de cultuurraad.





Eén daarvan is de oude jachthaven waar een tentoonstelling is rond miniatuurschepen. Ook het Klooster in de Kerkstraat en psychiatrisch centrum Sint-Jan Baptist zwaaien de deuren open. (KVZ)