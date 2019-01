Raad Voor Verkiezingsbetwistingen verklaart uitslag verkiezingen geldig Nieuwe ploeg hoopt zo snel mogelijk aan de slag te gaan Kristof Vereecke

07 januari 2019

12u05 0 Zelzate De Raad Voor Verkiezingsbetwistingen verklaart na zeer grondig onderzoek dat de uitslag van de verkiezingen in Zelzate geldig is. Het protest van de uittredende burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD) blijkt ongegrond. Bruggeman kan wel nog in beroep gaan tegen deze uitspraak bij de Raad van State.

Bij de nieuwe bestuursploeg van PVDA en sp.a wordt alvast positief gereageerd op de beslissing. “Het democratisch signaal van de Zelzatenaar wordt hiermee bevestigd. We staan vol enthousiasme te wachten om onze verantwoordelijkheid op te nemen en werk te maken van Zelzate. Onze ploeg moet nu snel kunnen starten in het belang van onze gemeente en onze inwoners”, verwoordde toekomstig eerste schepen Geert Asman (PVDA) het in een eerste reactie.

Of VLD-SD en N-VA-Vrij Zelzate, die de klacht indienden, in beroep gaan tegen de uitspraak is vooralsnog onduidelijk.

