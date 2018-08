PVDA trekt kaart van jeugd 14 augustus 2018

Dat Geert Asman de PVDA-lijst zou trekken was al maanden gekend, maar nu maakte de partij ook zijn volledige lijstindeling bekend.





Opvallend daarbij is dat PVDA zeer bewust de kaart van de jeugd trekt. Zo kiest het met de 28-jarige Debbie De Vleesschauwer voor een jonge vrouw op de tweede plaats. Debbie verdiende al eerder haar strepen als OCMW-raadslid. Gemeenteraadslid en parlementair medewerker Steven De Vuyst (30) krijgt de derde plek. Gemeenteraadslid Maureen Tollenaere (63) en OCMW-raadslid Karel Van Bever (38) vervolledigen de top vijf. Ouwe getrouwe Dirk Goemaere (67) mag de lijst duwen. PVDA haalde bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen zes zetels binnen en flirtte even met de titel van grootste partij van Zelzate. (KVZ)