Puyenbroeck grote winnaar van Warmste Week, maar nog niet zeker van volgende editie “Organisatoren en provincie zitten eerst samen om te evalueren” Kristof Vereecke

26 december 2018

16u13 6 Zelzate Naast de 1.986 goede doelen was vooral het provinciaal domein van Puyenbroeck één van de grote winnaars van de Warmste Week. Het provinciaal domein verwelkomde maar liefst 82.000 bezoekers en bewees zich opnieuw als de geschikte evenementenlocatie. Toch zijn ze er nog niet zeker van een derde editie.

“De mensen van de organisatie willen eerst samen zitten met de vernieuwde Oost-Vlaamse deputatie om één en ander te evalueren”, zegt burgemeester Rudy Van Cronenburg (Anders). “Als gemeentebestuur hopen we uiteraard vurig dat dit evenement in onze gemeente blijft. De Warmste Week haalt het beste in onze inwoners naar boven. Per inwoner gaf onze gemeente maar liefst 10 euro. Daarmee doen we beter dan wie ook. Het Vlaamse gemiddelde is 3 euro. Ook qua uitstraling is zo’n evenement natuurlijk ook onbetaalbaar. Gans Vlaanderen weet nu waar Wachtebeke ligt.”

Het regent aanvragen

Daar weten ze bij het provinciaal domein van Puyenbroeck alles van. Tijdens de Warmste Week kreeg het domein de kans zich van zijn beste en mooiste kant te laten zien en dat rendeert. Zo regende het de afgelopen dagen aanvragen van organisatoren die er hun evenement willen organiseren. Toch kan het domein niet op alle aanvragen ingaan. Bovendien worden er met onder andere het hardstyledancefestival The Qontinent, de spectaculaire Viking Run en dit jaar ook de Ambiancecross al heel wat grote evenementen georganiseerd. “We bestuderen heel zorgvuldig op welke aanvragen we ingaan en welke we weigeren. We kunnen sowieso niet op alle aanvragen ingaan", klinkt het bij het domein.

Bezoekersrecords

De kans dat in 2018 opnieuw alle bezoekersrecords gebroken worden in Puyenbroeck is sowieso meer dan realistisch. Tijdens de Warmste Week bezochten maar liefst 82.000 mensen het evenementeneiland, da’s 7.000 mensen meer dan in 2017. Gezien de slechte weersomstandigheden een absoluut record en het bewijs dat er mogelijk nog rek op succesformule zit. Met zijn grote oppervlakte en goede bereikbaarheid heeft het domein sowieso alle troeven in handen om ook een derde keer gastheer te zijn van de Warmste Week. Om maar te zwijgen van de feeërieke vijvers en idyllische bossen die dagelijks onbetaalbare televisieplaatjes opleveren. “We kunnen het alleen maar hopen. Wachtebeke zal de duizenden mensen hoe dan ook met open armen ontvangen", besluit burgemeester Rudy Van Cronenburg.