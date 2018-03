Provincie 'dwarsboomt' mountainbikers 08 maart 2018

02u51 0 Zelzate Het ziet ernaar uit dat gepassioneerde mountainbikers het Kloosterbos mogen schrappen als favoriet speelterrein. De provincie laat mountainbikers enkel nog toe op de vaste MTB-route, die deel uitmaakt van het Oost-Vlaamse mountainbikenetwerk.

Wie het Kloosterbos een beetje kent, weet dat mountainbikers er al jaren een geliefkoosde trainingsbodem hebben. De meest uitdagende paden zijn sinds begin dit jaar afgesloten met omgezaagde boomstammen. Enkel de officiële MTB-route, die deel uitmaakt van het Oost-Vlaams mountainbikenetwerk, is nog toegankelijk. "Maar dat is niet meer dan een lang recht stuk zonder al te veel uitdaging", zeggen de mountainbikers. "De leukste en technische passages werden zonder overleg 'gedwarsboomd."





Nochtans heeft de provincie naar eigen zeggen voldoende redenen om dat te doen. "We krijgen vaak klachten van wandelaars en ouders van spelende kinderen dat ze van de sokken worden gereden door fietsers of ruiters", zegt gedeputeerde Jozef Dauwe. "Daarom hebben we besloten om het bos op te delen in verschillende zones."





Ultiem overleg

Vorige week moest een ultiem overleg mountainbikers, wandelaars en natuurliefhebbers dichter bij elkaar brengen. Tevergeefs. "Voor de ambtenaren die het beleid bepalen, is er in het Kloosterbos buiten het vaste mountainbikepad geen plaats voor fietsers." Als alternatief voor het Kloosterbos belooft de provincie op middellange termijn te bekijken waar er buiten het Kloosterbos wel een uitdagend mountainbikeparcours gerealiseerd kan worden.





(KVZ)