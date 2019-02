Propere pionier Rudy haalt in zijn eentje 1.300 kilogram zwerfvuil op langs Zelzaatse straten “Het loopt de spuigaten uit” Kristof Vereecke

27 februari 2019

12u31 0 Zelzate In 2018 haalde Rudy De Meester op zijn eentje 1.300 kilogram zwerfvuil op langs de Zelzaatse straten. Rudy is één van de 33 propere pioniers van de kanaalgemeente, dat zijn burgers die zich vrijwillig engageren om een stukje van hun buurt proper te houden. Vorig jaar haalden ze samen meer dan 6.000 kilogram zwerfvuil op. Da’s gelijk aan vijf containers of 710 vuilniszakken. Schepen van Milieu Steven De Vuyst (PVDA) erkent de problematiek en wil inzetten op samenwerking in de strijd tegen zwerfvuil.

Zelzate telt momenteel 33 propere pioniers. Samen proberen ze gans de gemeente proper te houden, maar dat lijkt soms meer dweilen met de kraan open. Tijdens afgelopen gemeenteraad kwam propere pionier Rudy De Meester zijn bezorgdheid uiten over de grote hoeveelheden zwerfvuil die in zijn gemeente rondslingeren. “Zelzate is een stort aan het worden. Je mag vandaag gaan opkuisen en morgen ligt er opnieuw zwerfvuil. Ik heb mij de moeite getroost cijfers op te vragen bij IDM. Uit die cijfers blijkt dat er in 2018 maar liefst 6 ton zwerfvuil uit de Zelzaatse bermen werd gehaald. Voor de goede verstaander: dat is gelijk aan vijf containers of 710 vuilniszakken. Er moet echt iets gebeuren. Vooral de boorden van het kanaal en de Kanaalstraat zijn een ramp. Mensen gaan een blikje halen bij Q8 en vijftig meter verder ligt het in de berm. Maar het is lang niet alleen klein zwerfvuil. Onlangs lag er een geraamte van een bed in de Boultonstraat. In totaal heb ik vorig jaar 1.300 kilogram afval opgeruimd. Dat zegt toch genoeg?”

Zwerfvuilplan

Schepen van Milieu Steven De Vuyst (PVDA) erkent de problematiek. “Ik waardeer de inspanningen van de propere pioniers. Er gebeurt veel in de strijd tegen zwerfvuil in deze gemeente. Door de propere pioniers, maar ook door de mensen van Sint-Jan Baptist die meerdere keren per jaar een zwerfvuilactie doen, door de verenigingen,…. Het zal zaak zijn die zaken in de toekomst beter op elkaar af te stemmen via een echt zwerfvuilplan. We verwachten ook veel van de nieuwe op te richten wijkplatformen. We zijn recent ook ingestapt in het mooimakers-project van OVAM. Opkuisen is één zaak, maar we moeten ook preventief durven inzetten door mensen te sensibiliseren. Een propere gemeente zal een inspanning vragen van iedereen. Niet alleen van onze propere pioniers.”

Zwerfvuilactie

Op zaterdag 30 maart organiseert de Milieuraad alvast een grote zwerfvuilactie. Iedereen kan deelnemen. Afspraak vanaf 9 uur aan de magazijnen van de technische dienst aan de Suikerkaai. Afvalintercommunale IDM zorgt voor de technische ondersteuning. Meer info via 09 342 20 20 of duurzaamheidsambtenaar@zelzate.be.