Proces tegen grootschalige fraude in bouwsector van start Wouter Spillebeen

07 november 2018

15u19 0 Zelzate In de Gentse rechtbank is het proces gestart tegen een tiental personen, drie Belgische ondernemingen en twee Nederlandse bouwbedrijven die grootschalige sociale fraude gepleegd zouden hebben. Tussen 2011 en 2014 zouden ze ruim een miljoen euro aan sociale bijdragen niet betaald hebben.

“De criminele organisatie handelde vanuit Nederland en leverde vanaf 2017 zeven jaar lang voornamelijk Roemeense werknemers af aan een groot aantal Belgische bouwbedrijven over heel Vlaanderen”, aldus het arbeidsauditoraat. 79 werknemers waren eerst jarenlang ingeschreven bij Bulgaarse vennootschappen en werden daarna als ‘werkend vennoot’ tewerkgesteld.

Arbeidsauditeur stelt voorbeeld

In april 2014 vielen de politie, de sociale inspectie, de inspectiedienst Toezicht op de Sociale Wetten en de Vlaamse Inspectiedienst Werk & Sociale economie binnen op verschillende adressen in België, Nederland, Bulgarije en Roemenië. Van de in totaal 4,5 miljoen euro die gefactureerd werden aan klanten in België werd meer dan een miljoen niet aangegeven bij de RSZ. Het Gentse arbeidsauditoraat wil van de fraudezaak een voorbeeld maken. “Het beleid van het Arbeidsauditoraat Gent wil ernstige en georganiseerde sociale fraude op een doortastende wijze aanpakken”, zegt arbeidsauditeur Koen Nevens. Het openbaar ministerie wil die bedragen verbeurdverklaren.

Een Zelzaats, een Zottegems en een Tielts bedrijf en hun zaakvoerders zijn samen met twee Nederlandse bedrijven gedagvaard in het dossier. Woensdagochtend waren hun advocaten in de rechtbank aanwezig om conclusietermijnen te bepalen. Op 3 april 2019 wordt de zaak uitgebreid gepleit.