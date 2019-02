Populaire directeur Middenschool officieel in verdenking van aanzetten tot ontucht en belaging van minderjarigen School en omgeving reageren vol ongeloof: “Iedereen onschuldig tot tegendeel is bewezen” Jeffrey Dujardin

16 februari 2019

08u39 25 Zelzate De populaire directeur van de middenschool van het Gemeenschapsonderwijs in Zelzate is preventief geschorst. Er loopt een gerechtelijk onderzoek tegen de man. “Hij is officieel in verdenking gesteld van het aanzetten tot ontucht en belaging van minderjarigen”, verklaart het parket van Oost-Vlaanderen. Bij de scholengroep GO! Meetjesland reageren ze voorzichtig. “We respecteren dat iedereen onschuldig is tot het tegendeel is bewezen”, zegt algemeen directeur Catia De Smul.

De recherche kwam vorige week langs op de school en K.S. werd opgepakt bij hem thuis. “Hij is in verdenking gesteld van het aanzetten tot ontucht en belaging van minderjarigen. Hij is voorgeleid voor de onderzoeksrechter en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Nu loopt er een gerechtelijk onderzoek naar hem”, klinkt de officiële verklaring van het parket.

Gerecht werk laten doen

Bij de school reageren ze erg voorzichtig op de aantijgingen. “Wij hebben een brief meegegeven naar de leerlingen waarin staat dat hij zijn ambt niet kan uitoefenen en dat de directeur van het atheneum zijn rol tijdelijk over neemt. Ondertussen is er een directeur ad interim aangesteld. We moeten integer zijn en het gerecht zijn werk laten doen. Verder respecteren wij dat iedereen onschuldig is tot het tegendeel is bewezen”, zegt Catia De Smul, algemeen directeur bij de scholengroep GO! Meetjesland.

Ongeloof

In de omgeving van K.S., en bij de vele leerlingen en ouders van de middenschool, wordt ondertussen vol ongeloof gereageerd. “K.S. staat bekend als een integer man. Iemand die altijd bereikbaar is voor zijn leerlingen en als het nodig is ook in de bres springt”, reageert een ouder die liever anoniem wenst te blijven. K.S. haalde enkele weken geleden nog de krantenkoppen toen hij samen met de leerlingen van de middenschool deelnam aan één van de klimaatmarsen. “Zo kennen we hem. Een man die staat voor zijn principes en daar samen met zijn leerlingen 100% voor gaat.”

Straffe directeur

Toen de school in 2014 door radiozender MNM verkozen werd tot ‘Strafste School’ droegen de leerlingen hun ‘strafste’ directeur letterlijk op handen. Een jaar later organiseerde hij mee een schoolasiel toen twee Irakeese leerlingen van de school dreigden uitgezet te worden. Met succes. Het gezin mocht uiteindelijk blijven. Het leverde K.S. een nominatie op voor de titel van ‘Directeur van het jaar’. Daarnaast zette ook een samenwerking op met KVV Zelzate en Club Brugge om het keuzevak voetbal aan te kunnen bieden. Onder zijn directeurschap groeide het leerlingenaantal van de school met 20%. “Iedereen die bij de middenschool betrokken is, hoopt van harte dat alles op een misverstand berust”, besluiten ze dan ook bij de school.