Politiek gekibbel tussen ladders en isolatiemateriaal 26 juni 2018

02u47 0 Zelzate De gemeenteraad van Zelzate had gisteravond tussen de stellingen plaats. Het trieste hoogtepunt van zes jaar politiek spelletjes.

Twee stellingen, een ladder en minstens tien grote pakken isolatiemateriaal sierden gisteren de raadzaal van het gemeentehuis. De raadsleden namen plaats aan de betere terrastafels en het publiek zat op de gang. Om over de hitte nog maar te zwijgen. De staat van de raadzaal als metafoor voor het politieke landschap in de kanaalgemeente: een puinhoop.





Al drie maanden lang kibbelen meerderheid en oppositie over de ideale locatie voor de gemeenteraad. Alles heeft te maken met de plannen van burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD) om de raadzaal om te bouwen tot kantoorruimte en de gemeente- en OCMW-diensten op korte termijn onder één dak te huisvesten. Voorwaarde was dat de gemeenteraad verhuisde naar cultuurhuis 't Klooster. Maar de oppositie slaagde er vorige gemeenteraad in een stemming af te dwingen om terug te keren naar het gemeentehuis, een halve bouwwerf.





Uiteindelijk werd gisteren beslist de gemeenteraad tot 14 oktober in de raadzaal te houden. Tussen de VLD-SD van Frank Bruggeman en de N-VA van Martin Acke komt het nooit meer goed. (KVZ)