Politie controleert fietsen van scholieren op lagere scholen: één op drie niet in orde Sam Ooghe

08 november 2018

14u28 4 Zelzate De lokale politie van de zone Puyenbroeck heeft in september en oktober preventieve fietscontroles gehouden op enkele lagere scholen. Vooral Zelzate scoorde alarmerend slecht.

Van de 72 gecontroleerde fietsen, bleken er in Zelzate maar liefst 65 niet in orde. Dat is 90 procent. “De meest vastgestelde gebreken zijn ontbrekende of defecte lichten, reflectoren, bellen en remmen”, aldus de politie. In Wachtebeke vertoonden 17 van de 106 fietsen gebreken, in Lochristi 45 van de 232. In totaal bleek 30 procent van alle gecontroleerde fietsen dus niet in orde.

De politie zal in november en december nog enkele controles uitvoeren op scholen en op de openbare weg.