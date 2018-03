Pierets De Colvenaerplein heeft elektrische laadpaal 13 maart 2018

02u54 0

Het Pierets De Colvenaerplein heeft zijn eigen elektrische laadpaal. Eigenaars van een elektrische wagen kunnen er voortaan tijdens het shoppen in het centrum van Zelzate hun elektrische wagen opladen. De paal werd geplaatst door Infrax en wordt uitbaat door operator Allego. "De paal kadert binnen de Europese en Vlaamse klimaatdoelstellingen om in de toekomst efficiënter en duurzamer met energie om te gaan. Ook Zelzate wil daarin mee. Elektrisch rijden past in dat verhaal, want daarmee kan de CO2-uitstoot gevoelig beperkt worden", zegt schepen van Mobiliteit Martin Acke (N-VA), die niet uitsluit dat er in de toekomst nog palen komen. "Momenteel wordt een plan uitgerold waarbij tegen 2020 op het openbaar domein in Vlaanderen 2.500 laadpalen met twee stopcontacten worden geplaatst." De gemeente dient wel nog de nodige signalisatie aan te brengen zodat de twee parkeerplaatsen niet ingenomen worden door niet-elektrische wagens.





(KVZ)