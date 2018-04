Pers en gouverneur 'mogen' mee beslissen over datum gemeenteraad 17 april 2018

De gemeenteraad gaat door zoals gepland op 30 april om 19 uur. Burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD) had dat graag anders gezien. Hij verstuurde vorige week een e-mail met de vraag om de gemeenteraad te verleggen naar 2 mei. "30 april is de vooravond van 1 mei. Ik weet dat onze socialistische collega's dan wel andere dingen aan hun hoofd hebben." Opvallend was dat de mail van Bruggeman niet alleen gericht was aan de collega's, maar ook aan de pers en provinciegouverneur Jan Briers. "Opmerkelijk, want op een gemeenteraad enkele maanden geleden mede door de burgemeester werd beslist niet in te gaan op de vraag van de oppositie om op 30 april niet te vergaderen", reageerde gemeenteraadsvoorzitter Martin Acke (N-VA). Waarop hij besloot 30 april te handhaven. (KVZ)