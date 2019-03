Patricia De Meyer volgt Freddy De Vilder na 17-jaar op als directeur bij cvba Wonen “Patrimonium gevoelig uitgebreid” Kristof Vereecke

14u52 0 Zelzate Patricia De Meyer neemt vandaag de fakkel over van Freddy De Vilder als directeur van de cvba Wonen. De Vilder was 17-jaar lang directeur van de huisvestingsmaatschappij die onder andere de bekende wijk Klein Rusland en de hoogbouw in zijn patrimonium heeft.

De Vilder was directeur van de cvba Wonen sinds de oprichting in 2002, toen de Gewestelijke Maatschappij voor de Huisvesting van Zelzate en de Noord-Vlaamse Huisvestingsmaatschappij fusioneerden. Onder het directeurschap van De Vilder verwezenlijkte cvba Wonen tal van projecten en werd het patrimonium van de maatschappij in onder andere Zelzate, Moerbeke-Waas, Oosteeklo en Sleidinge gevoelig uitgebreid . “Maar ook op organisatorisch realiseerde De Vilder veel”, klinkt het in een persbericht van de cvba Wonen. “Zo werd in 2011 een sociale dienst opgericht om beter te kunnen inspelen op de noden van de huurders en werd ook een technische dienst opgericht.”

Zelzate Mooie portefeuille

Patricia De Meyer erft alvast een mooie portefeuille projecten. In Zelzate is momenteel de renovatie van het Hoogbouwplein aan de gang en in Moerbeke-Waas wordt de wijk Maluslaan gerenoveerd waar in de eerste fase 23 huurwoningen worden gebouwd en een ondergrondse parking. Daarnaast staan ook de bouw van 24 assistentiewoningen in de Rusthuislaan, de renovatie van de wijken Debbautshoek I en Wittouck en de bouw van 15 koopwoningen in de Tweede Gidsenlaan in Zelzate nog op stapel.