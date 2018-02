Parkopzichters krijgen eigen outfit en lokaal 15 februari 2018

02u49 0 Zelzate De parkopzichters kunnen blijven en krijgen binnenkort een eigen lokaaltje.

Het was een fiere burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD) die het nieuws dat de parkwachters mogen blijven bekend maakte. "Deze mensen hebben het afgelopen jaar schitterend werk geleverd. Ze hebben 3.241 visabonnementen verkocht en zorgen met andere woorden voor een fikse duit in de gemeentekas. Daarnaast zorgen ze er voor dat ons prachtig vernieuwde gemeentepark er een pak properder bijligt dan vroeger. Het spreekt dan ook voor zich dat we dit vrijwilligersproject graag bestendigen. Meer nog, we willen ze ook meer slagkracht geven." Om dat in de verf te zetten regelde Bruggeman via een lokale hengelzaak eigen outfits voor de opzichters. "Daarnaast willen we ook werk maken van een lokaaltje waar ze samen een koffie kunnen nuttigen of schuilen als het slecht weer is", besluit Bruggeman. (KVZ)