Parket vraagt internering van zwakbegaafde man die seksueel getinte berichten naar minderjarige stuurt en agent aanvalt Sam Ooghe

23 november 2018

13u40 2 Zelzate Een zwakbegaafde man uit Zelzate staat in Gent terecht voor slagen en verwondingen aan een agent, en voor het sturen van seksueel getinte berichten aan een minderjarig meisje. Het parket vraagt de internering.

Het contact tussen de man en het meisje begon in september 2016. De beklaagde was daarvoor al veroordeeld voor zedenfeiten bij minderjarigen, maar dat hield hem niet tegen om een tweede slachtoffer te zoeken. Hij stuurde seksueel getinte berichten, maar de toon sloeg later om naar zware bedreigingen.

Het dossier tegen de man werd geopend, maar voor het onderzoek afgerond was, kwam hij nogmaals in contact met het gerecht. Toen de politie tussenbeide kwam bij een burenruzie, ging de man over de rooie en beet hij een politieman hard in de hand. De agent was daardoor enkele dagen arbeidsongeschikt.

Zwakbegaafd

Het parket wil de man laten interneren. De procureur zwaaide vrijdagochtend, tijdens de behandeling van de zaak, met een deskundigenverslag dat een internering zou verantwoorden. De beklaagde is zwakbegaafd.

De verdediging verzet zich tegen een internering en vraagt een milde straf. “Mijn cliënt heeft een nieuwe bewindsvoerder", haalt de raadsman van de beklaagde aan. “Sindsdien zijn er geen problemen meer. We hoeven deze man niet weg te nemen uit zijn vertrouwde omgeving. Hij is getrouwd met een vrouw die ook zwakbegaafd is. Ze hebben elkaar gevonden. Neemt u hem weg, dan wordt ook zij gestraft.”

De rechtbank beslist op 13 december.