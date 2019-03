Parket vraagt 18 maanden voor twintiger na reeks inbraken en vernielingen in Klein-Rusland JDG

08 maart 2019

13u49 2 Zelzate Een 29-jarige man riskeert een celstraf van 18 maanden voor verschillende inbraken en vernielingen in Klein-Rusland in Zelzate. De man zou samen met enkele kompanen te werk zijn gegaan in leegstaande huizen in de tuinwijk.

Toen de politie de man aantrof, had hij onder andere een koevoet op zak. De verdediging erkent het relaas van het Openbaar Ministerie maar deels. Volgens de advocaat van de beklaagde wordt er regelmatig ingebroken en gekraakt in Klein-Rusland, en is de beklaagde niet verantwoordelijk voor alle feiten waarvoor hij terecht staat. Onder andere de diefstal van een kinderwagen gaf de dertiger dan weer wél toe. “Mijn vriendin was zwanger, en ik had geen geld. We wouden gewoon een warm dak boven ons hoofd.”

De twintiger werd bij verstek al veroordeeld tot 18 maanden celstraf, maar tekende verzet aan. Het Openbaar Ministerie vraagt een bevestiging van het vorige vonnis. “U heeft ondertussen wél in sneltempo drie zware veroordelingen opgelopen. 18 maanden, 12 maanden en nog eens 18 maanden. Er zijn bovendien heel wat slachtoffers die nooit vergoed zijn.”

De beklaagde zit momenteel achter tralies. Toen hij bij verstek werd veroordeeld, had hij geen vast adres. Ondertussen zou hij terecht kunnen bij zijn vriendin in Beveren.