Parket onderzoekt overval 06 augustus 2018

02u25 0 Zelzate Het Oost-Vlaams parket onderzoekt een mogelijk geval van een gewapende overval in Zelzate.

De politie van de zone Puyenbroeck en het parket kunnen over de feiten weinig kwijt. Wat vast staat, is dat er afgelopen woensdag in de Emiel Caluslaan in Zelzate een jongeman twee slachtoffers bedreigde bij de verkoop van een voertuig. Het duo zou volgens getuigen naar Zelzate gekomen zijn om een motorfiets aan te kopen van de dader, die hen in de val lokte.





"De twee mannen liepen ineens onze zaak binnen", zeggen de zaakvoerders van snackbar 't Friet-uur, dat even verderop ligt in de Assenedesteenweg. "Ze zeiden dat hun gsm's, portefeuilles en 1.500 cash geld gestolen waren. Ze konden hier de politie bellen. De politiemannen voerden onmiddellijk een uitgebreid onderzoek in de buurt."





De twee slachtoffers beweerden dat de verkoper met een vuurwapen gezwaaid had.





"Die mannen zagen bleek", gaan de frituristen door. "Hoe zou je zelf zijn, als je een pistool tegen je hoofd gekregen hebt?"





Of er effectief een vuurwapen in het spel was, is onduidelijk. Wel zou volgens onze informatie de dader enkele uren na het incident gevat zijn. Het parket distantieert zich van commentaar, in het belang van het verder verloop van het onderzoek. Wellicht wordt er begin deze week gecommuniceerd. (KVZ/OSG)