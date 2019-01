Papa slaat leerling in het ziekenhuis “omdat dochter zich bezeerde tijdens sneeuwballengevecht”

Verschillende kinderen krijgen klappen op speelplaats Sint-Laurens OSG

25 januari 2019

20u55 152 Zelzate De vader van een leerlinge van de school Sint-Laurens in Zelzate heeft deze middag meerdere kinderen klappen gegeven op de speelplaats. Volgens getuigen omdat zijn dochter zich bezeerd had bij een sneeuwballengevecht. Eén leerling moest zelfs afgevoerd worden naar het ziekenhuis.

Het leek een normale middagpauze, vandaag op de speelplaats in de Patronagestraat. Zoals overal in Vlaanderen werd er gedold in de sneeuw, en vond er ook een bescheiden sneeuwballengevecht plaats. Naar het einde van het middagreces toe, liep het echter fout. Een man, de vader van een van de leerlingen op Sint-Laurens, liep het plein op.

Volgens meerdere leerlingen had zijn dochter zich bij het sneeuwballengevecht bezeerd. Daarop was ruzie ontstaan, en belde het meisje haar vader op, die prompt verhaal kwam halen op school. De jonge Thibault* was op dat moment ook op de speelplaats. “Ik had nog nooit gezien dat een ouder op de speelplaats kwam op dat uur”, vertelt hij. “Dat was dus al raar. Er begon ruzie, en dan is hij op kinderen beginnen slaan. Gewoon op wie hij zag, zonder te kijken wie iets gedaan had. Hij was ook hard aan het roepen naar kinderen.”

Naar ziekenhuis

Ook toen andere leerlingen en leerkrachten tussenbeide kwamen om de vader tegen te houden, bleef hij klappen uitdelen. Zeker zes kinderen werden geraakt. “Ik zag ook hoe bij één jongen de bril kapotgeslagen was”, zegt Thibault. “Er waren een aantal kinderen die bebloed waren in het gezicht. Die zijn naar het secretariaat gebracht.” Meer nog: één leerling werd volgens meerdere bronnen zelfs overgebracht naar het ziekenhuis. “Door een slag was hij even ‘knock-out‘”, aldus Thibault. Het gaat om leerlingen van 14 en 15 jaar oud.

Volgens enkele andere getuigen was ook de broer van het meisje ter plaatse, en kregen ook hij en de vader klappen.

De politie kwam snel ter plaatse en kon de man inrekenen. Het parket Oost-Vlaanderen heeft de zaak in handen, maar is voorlopig karig met informatie. “We kunnen bevestigen dat er een incident was, en dat één verdachte gearresteerd en ondervraagd is", klinkt het. Bij het ter perse gaan werd de man nog steeds vastgehouden. Ondertussen zijn ook meerdere getuigen verhoord. Daar zouden ook leerlingen bij zijn. Na het incident gingen de lessen wel normaal door. “Mijn kinderen zijn zwaar aangeslagen”, vertelt een anonieme vader. “Is dit nu normaal geworden op deze school?”

Bezorgd over de kinderen

Ruben Beke, de communicatieverantwoordelijke van de school, zegt dat Sint-Laurens betreurt dat mensen van buiten de school amok komen maken. “We zijn zeer bezorgd over de toestand van onze kinderen. We stellen verder ons vertrouwen in het politioneel onderzoek. Of er nieuwe veiligheidsmaatregelen moeten komen? We wachten het advies van de politie af over hoe we ons in de toekomst moeten ‘wapenen’.”

*Thibault is niet de echte naam van de betrokken leerling, omdat die laatste wenste om anoniem te blijven.