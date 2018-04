Opnieuw grafdiefstallen op kerkhof 03 april 2018

In het paasweekend zijn opnieuw dieven aan het werk geweest op het kerkhof in Zelzate. "Het wordt tijd dat er camera's komen", reageert gemeenteraadslid Sigrid De Ridder (VLD-SD), die al meerdere keren geconfronteerd werd met dit betreurenswaardige fenomeen.





Bloemen, beeldjes, een mooie fotokader,...alles wordt gestolen op het kerkhof van Zelzate. Ook afgelopen weekend werden families opnieuw geconfronteerd met deze pijnlijke vorm van diefstal. Op sociale media regende het verontwaardigde reacties. "Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt", zegt gemeenteraadslid Sigrid De Ridder. Op het graf van haar overleden broer werden al meerdere zaken gestolen. "Uit respect voor mama ga ik daar liever niet te diep op in. Ik kan alleen maar zeggen dat zo'n diefstal enorm veel pijn doet. Het is vaak het laatste wat je voor een overleden geliefde kan doen. Ik begrijp niet dat er mensen zijn die zoiets over hun hart kunnen krijgen, maar blijkbaar moet je tegenwoordig nergens meer van schrikken."





De Ridder pleit voor de plaatsing van veiligheidscamera's op het kerkhof. Daarover werd net een reglement goedgekeurd in de gemeenteraad. "Hoe rapper de camera's er zijn, hoe beter. Alleen het feit al dat de dieven weten dat ze betrapt kunnen worden, kan al veel verschil maken." (KVZ)