Opnieuw dieven bij zelfde gezin 26 maart 2018

Voor de tweede keer in een jaar hebben inbrekers toegeslagen bij het gezin van Dimitri De Ridder in de Tunnellaan in Zelzate.





Afgelopen weekend gingen ze aan de haal met geld en juwelen. "Ze kwamen binnen door een deur open te breken met een koevoet. Vermoedelijk hebben ze hun zoektocht abrupt moeten staken toen we thuiskwamen." Van de daders is voorlopig geen spoor.





In februari vorig jaar maakten inbrekers nog een Volkswagen Caddy Maxi bij Dimitri buit. Toen was het gezin niet thuis door het overlijden van Dimitri's schoonvader. Dankzij een Facebookoproep werd de auto diezelfde maand wel teruggevonden. (KVZ)