Opinie. Waarom Zelzate dieprood kleurt: “Als je een kind 18 jaar lang aan zijn lot overlaat en er niet naar omkijkt, mag je dan verwonderd zijn dat het zijn eigen weg kiest?”

11 november 2018

03u50 0 Zelzate Zelzate wordt vandaag wakker als de meest linkse gemeente van Vlaanderen. Voor de één een droom, voor de andere een nachtmerrie. Feit is dat burgemeester Brent Meuleman (sp.a) en zijn eerste schepen Geert Asman (PVDA) vanaf 1 januari hun hart voor Zelzate willen laten zien. Of Bart De Wever dat nu leuk vindt of niet.

Als je een kind 18 jaar lang aan zijn lot overlaat en er niet naar omkijkt, mag je dan verwonderd zijn dat het zijn eigen weg kiest? De verontwaardiging van papa Bart De Wever (N-VA) en mama Gwendolyn Rutten (Open VLD) mag dan oprecht lijken, terecht is ze allerminst. Zouden ze eigenlijk al in Zelzate geweest zijn?

De gemeente die ondanks alle goede bedoelingen van zijn bestuurders (ja die waren er echt wel) achttien jaar lang aan zijn lot overgelaten werd. Met een kapotte brug als symbool. Zelzate was ooit de meest vooruitstrevende gemeente van het Meetjesland. Mensen uit pakweg Boekhoute of Watervliet ontvluchtten destijds het Meetjeslandse platteland om in Zelzate de vooruitgang te aanschouwen. De kanaalgemeente had het eerste openluchtzwembad van de regio, de tweede grootste markt van Vlaanderen en de grootste ophaalbrug van Europa. Mietje Stroel, het beeldje van het plassende meisje dat er al sinds jaar en dag voor het gemeentehuis staat, werd zelfs de hand gevraagd door de Brussels halfgod Manneke Pis. Zelzate speelde een voortrekkersrol in het Europese verbroederingsverhaal. Toen Marco Pantani in 2004 aan een overdosis cocaïne stierf in een Italiaanse hotelkamer rouwde Zelzate. Fabrieksdorp was immers sinds jaar en dag verbroederd met Cesenatico, de thuisgemeente van ‘Il Elefantino’. “In Zelzate wordt iedereen nu zot”, liet televisiecoryfee Mark Uytterhoeven zich ooit ontvallen toen ‘Il Pirato’ (de andere bijnaam van het olifantje, nvdr.) als eerste Alpe d’Huez bovenkwam. Het moet de laatste stuiptrekking van het ooit zo fiere Zelzate op nationale televisie geweest zijn. Wat volgde was achttien jaar achteruitgang. De brug begon af te brokkelen, de R4 werd vergeten en van de befaamde volkswijk Klein Rusland wilden ze in de luxefauteuils van het Vlaams Parlement al helemaal niet weten. De Zelzaatse bestuurders wilden wel, maar er werd simpelweg niet naar hen geluisterd. Enkel toen Eddy Wally nog eens van zich liet horen schenen de schijnwerpers. En Vlaanderen lachte. “Kijk nu, die sympathieke naïeve Zelzatenaren. Zijn ze niet geweldig?”

En de Zelzatenaar ploegde voort. Onder de socialisten Schenkels en De Vilder. Onder de liberaal Bruggeman. We vellen geen oordeel. Je mag die mensen veel verwijten, maar niet dat ze hun gemeente niet graag zien. Eens van fabrieksdorp, altijd van fabrieksdorp schreef de gevierde schrijver Eriek Verpale. Veel hulp van Vlaanderen hebben ze evenwel niet gekregen. Zelzate stond achttien jaar stil en stilstaan is achteruit gaan. De Zelzatenaar zag zijn gemeente verdrinken in het kanaal Gent-Terneuzen en er werden geen reddingsboeien gegooid. Of toch? Dokters van Geneeskunde voor het Volk Frans Van Acoleyen en Roland Van Acker vestigden zich in 1977 aan het Groenplein en begonnen zo aan hun stille revolutie. Aanvankelijk werden de twee een beetje vreemd bekeken, maar ze zagen de Zelzatenaar graag. Daarom gingen ze in de politiek. Voor de Partij van de Arbeid. Communisme in de buurt van Klein Rusland. De natte droom van elke scenarist. Er werd hen een zeteltje gegund, in het gezegende jaar 2000 zelfs een tweede. Sympathieke jongens die ‘dokteurs’. Ze zaten in de lokale wielerclub, startten hun eigen kermisje,…. De wereld draaide verder. Op het ritme van de prikklok van staalgigant Sidmar. In 1997 begon Zelzate de eerste tekenen van verval te vertonen. De miljoenpoten, een soort van rupsen, kwamen Klein Rusland binnengeslopen. De Kleine Rus krabte zich een ongeluk. Vlaanderen keek toe. Vier jaar lang. Tot Frans Van Acoleyen er zich mee moeide. Die ontdekte dat de miljoenpoten met de trein waren gekomen. Hij daagde de NMBS voor de rechter en won. De spoorwegberm werd gesaneerd en de miljoenpoot verdreven. PVDA groeide in Zelzate naar zes zetels. Niet dat ze in Vlaanderen wakker werden. “Kijk nu, die sympathieke naïeve Zelzatenaren. Zijn ze niet geweldig?”.

Op het gemeentehuis werd de situatie er ondertussen niet beter op. Zonder vader en moeder dreigt de puber al eens te ontsporen. En of de puber ontspoorde. Daarvoor waren geen miljoenpoten nodig. Enkel Oost-Vlaams provinciegouverneur Jan Briers leek zich de afgelopen zes jaar het lot van het puberende Zelzate aan te trekken. Veel te laat. Het kind gelooft zijn Vlaamse ouders al lang niet meer. Achttien jaar om aandacht geschreeuwd en nooit gekregen. Zelzate was het beu en in café Noorderlicht vlakbij de Grote Markt rechtte een jonge socialist de rug. Brent Meuleman brak met de oude politieke cultuur en predikte een nieuwe wind. ‘Terug trots op Zelzate’. De brug brokkelde ondertussen nog wat verder af, de R4 stond nog wat meer stil en Vlaanderen trok definitief een streep door de toekomst van Klein Rusland. Op 14 oktober 2018 werd Zelzate volwassen. Het moment om eigen keuzes te maken, om op eigen benen te staan. Het kind besloot zijn ouders de rug toe te keren. “Als jullie ons niet willen helpen, doen we het zelf wel.” Sp.a en PVDA stelden uitgerekend één dag voor Wapenstilstand hun nieuwe bestuursakkoord voor aan de wereld. ‘Een hart voor Zelzate’, luidt de titel. Een ambitieus plan dat het met twee schepenen minder doet en de grote bedrijven wil belasten om de Zelzatenaar zijn gemeente terug te geven. Nationaal nieuws! “Of Arcelor Mittal wel akkoord gaat?”, vroeg VRT-journalist Johny Vansevenant zich luidop af. Zelfs de mening van het schoon verdiep werd gevraagd. “De linkerzijde kent geen democratische hygiëne”, orakelde Bart De Wever. Tegelijkertijd noemde hij de Zelzaatse dokteurs mensen die geen democratisch fatsoen kennen. Plots is Zelzate wel belangrijk, plots willen moeder en vader wel luisteren. De volwassen puber heeft de deur echter dicht getrokken. Op de tonen van Oasis. “Where were you while we were getting high?”.

