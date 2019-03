Open VLD telt 53 vrachtwagens op pechstrook R4-Oost en vraagt aanleg vrachtwagenparking in buurt van grensovergang Partij wil dat Vlaanderen snel werk maakt van een oplossing Kristof Vereecke

16 maart 2019

19u55 0 Zelzate Open VLD Zelzate wil dat Vlaanderen en de nieuwe toekomstcoalitie snel werk maken van de aanleg van een vrachtwagenparking op de grens van de R4-Oost in Zelzate met de Tractaatweg. Vrijdagavond telde de partij van ex-burgemeester Frank Bruggeman er maar liefst 53 vrachtwagens op de pechstrook.

“Dit zorgt voor een enorm gevaarlijke verkeerssituatie ter hoogte van het kruispunt met de Rijkswachtlaan”, zegt Bruggeman. “Om maar te zwijgen van het vele zwerfvuil en het groeiende onveiligheidsgevoel.” Volgens de partij van Bruggeman neemt de parkeerdruk week na week toe langs de grote verkeersassen in Zelzate. Daar moet dringend iets aan gebeuren.

Vredekaai onbespreekbaar

Open VLD kijkt daarvoor naar Vlaanderen en de nieuwe toekomstcoalitie. “Een heropening van de parkeerplaats voor vrachtwagens aan de Vredekaai is totaal onbespreekbaar voor ons. De parking ligt in de buurt van een Seveso-bedrijf en niemand zit te wachten op al die vrachtwagens in het centrum.” Daarom lanceert Open VLD nu het voorstel om een nieuwe vrachtwagenparking aan te leggen op de grensovergang tussen de R4-Oost en de Nederlandse Tractaatweg. “Een realistisch voorstel op voorwaarde dat de nodige budgettaire ruimte wordt vrijgemaakt en we steun krijgen van Vlaanderen.”

Rond tafel

Huidig schepen van Mobiliteit Luc Van Waesberghe (sp.a) hoort het Open VLD graag vertellen. “Als je ’t mij vraagt, hebben ze zelf voldoende tijd gehad om dit probleem aan te pakken. Wat niet wegneemt dat er een probleem is en we de suggestie waarderen. Er bereiken ons inderdaad meer en meer berichten van ongeruste burgers. Daarom zitten we binnenkort met enkele partijen aan tafel om een oplossing uit te werken”, besluit de Zelzaatse schepen van Mobiliteit.