Ook Zelzate Positief eist hertelling verkiezingsresultaten Procedure heeft mogelijk gevolgen voor installatiegemeenteraad Kristof Vereecke

29 november 2018

12u46 0 Zelzate De vraag om de verkiezingsresultaten van 14 oktober te hertellen is geen eenzijdige actie van het VLD-SD van burgemeester Frank Bruggeman. Ook Zelzate Positief van OCMW-voorzitter Rik Laureys diende mee klacht in bij de Raad voor Verkiezingsbetwisting.

Beide partijen eisen zoals eerder aangekondigd een hertelling van de verkiezingsresultaten. “Er zijn voldoende elementen die bewijzen dat er bij de telling stemmen ongeldig verklaard zijn die wel geldig waren. Als het verschil daardoor kleiner is, kan er wel degelijk iets veranderen in de zetelverdeling”, liet huidig burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD) zich al ontvallen. De nieuwe dieprode meerderheid van sp.a en PVDA liet eerder al weten zich geen zorgen te maken. Sp.a en PVDA hebben in Zelzate samen een meerderheid van 13 zetels op 23. PVDA behield bij de gemeenteraadsverkiezingen haar zes zetels, sp.a groeide van vijf naar zeven zetels. VLD-SD ging bij de vorige verkiezingen één zetel achteruit van acht naar zeven. De kans dat VLD-SD na een hertelling de nieuwe meerderheid alsnog kan breken, is dan ook erg klein. De klacht kan er wel voor zorgen dat de installatiegemeenteraad mogelijk moet worden uitgesteld omdat de klachtenprocedure dan nog loopt. Alles is afhankelijk van het onderzoek.