Ook Frederik Uyttendaele neemt ontslag bij VLD-SD “Kon mij niet meer vinden in de werking van partij” Kristof Vereecke

23 januari 2019

18u19 0 Zelzate Na Sigrid De Ridder neemt ook Frederik Uyttendaele ontslag bij VLD-SD. Uyttendaele was van 2000 tot 2006 een gewaardeerd schepen van openbare werken en was de verrassing op de VLD-SD-lijst bij de vorige verkiezingen.

De liberalen en Uyttendaele in 2006 namen al eens afscheid van elkaar. “Met een simpel sms’je”, verklaarde Uyttendaele in 2016, die toen net uit een zeer moeilijke periode kwam en zijn definitieve afscheid van de politiek aankondigde. Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober leken alle plooien glad gestreken, maar enkele maanden later neemt Uyttendaele nu zelf ontslag. “Ik kan mij totaal niet meer vinden in de werking van de partij. De manier waarop sommige mandaten toegekend worden slaat alles. De postjes worden al verdeeld nog voor het partijbureau zijn mening kan geven. De aktes waren gewoon al getekend. Dan is de beslissing voor mij erg makkelijk.”

Het is niet het eerste ontslag bij de partij van ex-burgemeester Frank Bruggeman. Zo diende ook ex-gemeenteraadslid Sigrid De Ridder eerder haar ontslag al in.