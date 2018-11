Ondertussen op het internet: tegenstelling tussen rechts en links haalt de grapjas in de Zelzatenaar naar boven Zelzate plots verbroederd met Pyongyang en Bruggeman gaat verhuizen Redactie

12 november 2018

21u49 0 Zelzate Het gaat er de laatste dagen soms hard aan toe op Facebook en twitter. Voor- en tegenstanders van de nieuw extreemlinkse coalitie steken hard van leer. Maar er mag gelukkig ook nog gelachen worden.

Zo gaat het er ook vaak bijzonder ‘geestig’ aan toe op het internet. De Zelzatenaar is creatief als het op de politieke situatie in zijn gemeente aankomt. Zoveel is duidelijk. Zo maakten enkele voorstanders van de nieuwe extreemlinkse coalitie het Facebook-evenement ‘Verhuizen met Frank’ aan. Een verwijzing naar de uitspraken van huidig burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD) dat hij zou verhuizen als de PVDA aan de macht kwam. Maar ook de supporters van Bruggeman laten zich zeker niet onbetuigd. Zij halen met dezelfde glimlach figuren als Mao Zedong, Marx, Lenin, Stalin en Che Guevara naar de Grote Markt in Zelzate. Zelfs Kim Yong Un parkeert er zijn tank. Anderen zoeken het dan weer bij de Lion King. Oordeelt u vooral zelf.