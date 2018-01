Omgeving gemeentehuis ongezondste plek van gemeente 02u42 0

De omgeving rond het gemeentehuis en de Brughuizen is de meest ongezonde plek van Zelzate. Dat blijkt uit twee recente onderzoeken naar de luchtkwaliteit in de kanaalgemeente. Het 'Airbezen'-project van de Universiteit van Antwerpen boog zich over de hoeveelheid fijn stof in de gemeente. Daaruit blijkt dat Zelzate in de top tien staat van Vlaamse gemeenten met de meeste overschrijdingen van de Europese fijnstofnorm. Het 'Stofsnuiven'-project van Geneeskunde voor het Volk mat de stikstofdioxide in de Zelzaatse lucht. Tijdens het voorjaar van 2017 werden op zestien plekken in Zelzate meetinstrumenten geplaatst. Het ging om scholen, openbare gebouwen, bij particulieren,....





Uit het onderzoek blijkt nu dat de omgeving rond het gemeentehuis met 25,8 microgram stikstofdioxide de meest ongezonde plek is van de kanaalgemeente. "Dat heeft veel te maken met het drukke verkeer langs de R4", zegt Karl Segers van Geneeskunde voor het Volk. "Op het meetpunt in de Denderdreve, waar veel minder druk verkeer is, werd bijvoorbeeld maar 15 microgram gemeten. Het bewijst wel dat wie langs de grote verkeersassen als de R4 of de E34 woont veel meer bloot staat aan de uitstoot van stikstokdioxide. Daarom is het belangrijk het onnodige verkeer uit onze woonkernen te bannen." (KVZ)