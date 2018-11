NV-A’er Martin Acke geeft nieuwe dieprode coalitie een kans “Frank Bruggeman heeft cordon sanitaire rond zichzelf gecreëerd”

Redactie

13 november 2018

20u19 0 Zelzate Huidig gemeenteraadsvoorzitter Martin Acke moet zowat de enige NV-A’er in Vlaanderen zijn die de nieuwe coalitie tussen sp.a en het extreemlinkse PVDA een kans wil geven.

Daarmee gaat hij in tegen eerdere uitspraken van zijn partijvoorzitter Bart De Wever die de nieuwe coalitie eerder zwaar veroordeelde. “De linkerzijde kent geen democratische hygiëne”, klonk het verontwaardigd. “Eerlijk? Ik had het ook liever anders gezien, maar er is simpelweg geen andere optie voor Zelzate”, reageert Acke die zowel Brent Meuleman (sp.a) als Geert Asman (PVDA) persoonlijk ging feliciteren na hun veel besproken persconferentie afgelopen zaterdag. “Huidig burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD) heeft zijn mond vol van een zogenaamd cordon sanitaire, maar hij vergeet dat hij er één rond zichzelf gecreëerd heeft door zichzelf onmogelijk te maken bij zowel sp.a als PVDA. Daardoor was er in onze gemeente maar één coalitie mogelijk. Ik had zelf ook liever een paarse coalitie gezien, maar dan zonder de figuur Bruggeman. Het is nu zo. Ik wens de nieuwe coalitie dan ook veel succes. N-VA wil zijn oppositietaak de komende zes jaar goed vervullen.”