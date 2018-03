Nog half jaar bruin kraantjeswater aan Bloemenbos 13 maart 2018

02u54 0

In het najaar moet de wijk rond voormalig woonzorgcentrum Bloemenbos verlost zijn van het bruin kraantjeswater. Farys vervangt dan 4 kilometer waterleiding. Met de werken is zo'n 800.000 euro gemoeid. Uit de kranen van zo'n 180 huizen op de Rusthuislaan, Heidelaan, Rozenlaan, Begonialaan en Alphonse Duysburglaan komt al maanden bruin water. "We hebben in de keuken een extra filter laten installeren", zegt Odette De Muynck uit de Rusthuislaan. Ook het gezin van Bert Pieters uit diezelfde laan kent het probleem. "De mensen van Farys zijn hier al een paar keer geweest om het drinkwater te testen. Buiten de bruine kleur zou er geen probleem zijn."





"De oude gietijzeren leidingen hebben te kampen met corrosie. De leidingen moeten vervangen worden", zegt burgemeester Bruggeman (VLD-SD).





(KVZ)