Nog geen goedkeuring voor hondenschool in Keyserstraat Gemeenteraad eist meer duidelijkheid rond investering gemeentebestuur Kristof Vereecke

28 december 2018

11u34 0 Zelzate De gemeenteraad vraagt meer duidelijkheid rond de oprichting van een nieuwe hondenschool op een stuk braakliggend terrein in de Keyerstraat. Vooral het feit dat de gemeente 15.000 euro mee wil investeren in de school roept bij heel wat gemeenteraadsleden vragen op.

Het zijn barre tijden voor hondenliefhebbers in Zelzate. Twee hondenvriendelijke initiatieven werden door de gemeenteraad on hold gezet. Eerst was er de hondenweide aan de Vredekaai die volgens sommigen te veel op een politieke stunt leek en niet over een uitbatingsvergunning beschikte, nu is er een aanvraag om een nieuwe hondenschool te beginnen op een stuk braakliggend terrein aan De Keyserstraat. Daar was jaren geleden al een hondenclub actief. De vzw HATI hoopte er begin 2019 te starten met een nieuwe club. Het schepencollege engageerde zich zelfs om 15.000 te investeren om de oude kantine van de voormalige club op te knappen. Dat was echter buiten de gemeenteraad gerekend. Een aantal gemeenteraadsleden stelt zich vragen bij de investering. Bovendien kon niemand duidelijkheid geven over wie de mysterieuze vzw HATI precies is. Daarom werd het punt verdaagd naar een volgende zitting en dus zullen de vele Zelzaatse hondenliefhebbers nog even geduld moeten oefenen. Ook de losloopweide aan de Vredekaai is nog steeds niet open bij het ontbreken van een uitbatingsvergunning. Gelukkig is er wel nog ‘Wandelen met Tuur’, een evenement waarbij hondenliefhebbers op geregelde tijdstippen in groep gaan wandelen met op kop de bekende Zelzaatse poedel Tuur.