Noël Geers unaniem herverkozen als afdelingsvoorzitter N-VA, ook ‘Voice-stem’ Manuel Rufo Molero lid van nieuw bestuur “Ook centrum-rechtse kiezers verdienen een stem” Kristof Vereecke

18 februari 2019

11u40 0 Zelzate Noël Geers werd afgelopen weekend unaniem herverkozen als afdelingsvoorzitter van N-VA Zelzate. Koen Laenen wordt ondervoorzitter. Opvallend, ook Manuel Rufo Molero, die vorige week vrijdag nog scoorde tijdens de Blind-auditions van The Voice, is lid van het nieuwe partijbestuur.

Uiteraard zijn ook ex-schepenen Linda Vereecke en Martin Acke van de partij. Bernard Goeminne, Herman Herremans, Guido Van Branteghem, Patrick De Graeve en nieuwkomers Rita Geers, Freddy Van Sweeveldt en Frederik Rotthier vervolledigen het nieuwe bestuur. De afgelopen zes jaar maakte N-VA deel uit van de bestuursmeerderheid in Zelzate. Daarbij gaven Martin Acke en Linda Vereecke als schepen het beste van zichzelf. Na de verkiezingen kwam N-VA in de oppositie terecht. Enkel Martin Acke blijft op post als gemeenteraadslid.

Tegengas

“Er rust de komende jaren een zware taak op de schouders van Martin Acke. Als enige N-VA-verkozene zal hij vanuit de oppositie de waarden en standpunten van zijn partijbestuur verdedigen”, klinkt het in een officieel persbericht. De partij zegt vertrouwen te hebben in de goede bedoelingen van de nieuwe bestuursploeg, maar zegt tegelijkertijd zeer kritisch toe te zullen kijken. “Waar nodig zal N-VA Zelzate tegengas geven om de balans in evenwicht te houden. Anderzijds moet het duidelijk zijn dat ook de centrum en rechtse kiezers een stem verdienen in onze gemeente.”