Nijlganzen brutaal gedood 19 mei 2018

02u35 0

Give it Back, de vzw die zich het lot van de dieren aantrekt in de Gentse kanaalzone, heeft gisteren klacht ingediend bij de politie nadat twee dode nijlganzen werden aangetroffen langs de visvijver. "Het werk van dierenbeulen", foetert Jonas Wielandt van Give it Back. "Aan de verwondingen van de beestjes is te zien dat ze brutaal aan hun einde zijn gekomen. Breuken, verwondingen aan de kop en nek, ..." "We willen een duidelijk signaal geven dat deze praktijken niet getolereerd worden in onze gemeente." (KVZ)