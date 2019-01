Nieuwjaarsreceptie niet in ’t Klooster maar op VEM-pleintje Donderdag vanaf 17 uur Kristof Vereecke

21 januari 2019

11u14 0 Zelzate De langverwachte nieuwjaarsreceptie voor inwoners van aanstaande donderdag gaat niet door in ’t Klooster, zoals vooraf aangekondigd, maar wel op het VEM-pleintje aan de kop van de Grote Markt.

Dat meldt de gemeente Zelzate via zijn gemeentelijke website. Het is zeker niet de eerste keer dat het VEM-pleintje het decor is van de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Ook twee jaar geleden ging de receptie daar door. De receptie start om 17 uur en duurt tot 19 uur. Naar goede gewoonte komen heel wat Zelzatenaren er elk jaar een voorspoedig en gezond 2019 wensen.