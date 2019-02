Nieuwe sportraad kijkt uit naar sportlaureatengala 22 maart kiest Zelzate zijn favoriete sporters Kristof Vereecke

19 februari 2019

11u12 0 Zelzate Zelzate heeft een nieuwe sportraad. Op vrijdag 22 maart pakt de nieuwe sportraad een eerste keer uit tijdens het jaarlijkse sportlaureatengala in cultuurhuis ’t Klooster.

De gemeentelijke sportraad vertegenwoordigt de Zelzaatse sportverenigingen en sporters. Zoals het bij een nieuwe legislatuur de gewoonte is, koos de raad afgelopen maand een nieuwe raad van bestuur. Voorzitter en penningmeester Marnix Schaght (Rust Roest) en Agnes De Quick (ZZV) blijven op post. Caroline Van Laere, voorzitster van basketbalclub Silaba, wordt de nieuwe secretaris. Willy Van Den Hoecke (WTC De Katte), Fernand Claeys (KVV Zelzate), Hubert Verbilt (Boldersclub Ons Genoegen), Jeannine Verstraeten (individueel) en Paulette De Huyvetter (individueel) vervolledigen de raad. Kersvers schepen Luc Van Waesberghe (sp.a) was alvast in de wolken om zoveel gemotiveerde sportievelingen in zijn gemeente te zien. De raad komt driemaandelijks samen en adviseert het gemeentebestuur over alles wat met sport te maken heeft. Hun eerste wapenfeit wordt het sportlaureatengala in cultuurhuis ’t Klooster op vrijdag 22 maart.