Nieuwe groepspraktijk ‘Geneeskunde voor het Volk’ krijgt feestelijke opening Iedereen mag op 23 februari komen klinken Kristof Vereecke

12 februari 2019

17u15 0 Zelzate Op zaterdag 23 februari willen de dokters van ‘Geneeskunde voor het Volk’ hun nieuwe groepspraktijk aan het Hoogbouwplein feestelijk openen.

De groepspraktijk verhuisde op 26 januari van de oude locatie aan het Groenplein naar een voormalig winkelpand aan het Hoogbouwplein. Ondertussen is de nieuwe groepspraktijk al een kleine halve maand in gebruik. “Dat willen we samen met de mensen vieren. Daarom organiseren we op zaterdag 23 februari een feestelijke opening van de Loods. Iedereen is van harte welkom”, klinkt het bij de dokters van Geneeskunde voor het Volk.

Panelgesprek

Ze starten hun feestdag met een traditionele opendeur om 13 uur. Om 16 uur plannen ze er een panelgesprek met als thema ‘Het belang van een sociale groepspraktijk voor elke wijk’. Panelleden zijn Dirk Van Duppen, ex-voorzitter Geneeskunde voor het Volk, Marijke Vindevoghel van het ACV en iemand van Bond Moyson. Om 18.30 uur is er een plechtige opening met burgemeester Brent Meuleman (sp.a). Nadien volgt een feestelijke receptie met de buurt en wordt er geklonken op de nieuwe praktijk.