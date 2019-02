Nieuwe feestcommissie klaar voor het grote werk Schepen van Feestelijkheden: “Heel veel motivatie gezien” Kristof Vereecke

21 februari 2019

16u45 0 Zelzate Onder massale belangstelling werd gisteren de nieuwe feestcommissie voorgesteld. Die zal de komende zes jaar de feestelijkheden in de kanaalgemeente coördineren.

Na het bijna collectief opstappen van de vorige ploeg was er aan belangstelling van nieuwe leden gelukkig zeker geen gebrek. Uiteindelijk kwamen 39 mensen opdagen voor de installatievergadering. Uit die 39 werd sp.a-gemeenteraadslid Lucien Van De Velde als voorzitter gekozen. Frankie Herremans is één van de weinige overblijvers van de vorige feestcommissie, hij wordt penningmeester. Kelly Schenkels blijft het secretariaat voor haar rekening nemen. Gino Herres, Kevin Uytterhaegher, Andrea Wolfaert, Mario De Windt en Sigrid De Ridder vervolledigen het kerncomité. De eerste uitdaging van de nieuwe ploeg bestaat in de organisatie van het seniorenbal en de ondersteuning van carnaval. “De ploeg is er meer dan klaar voor”, maakt schepen van Feestelijkheden Steven De Vuyst (PVDA) zich sterk. “Ik heb gisteren heel veel motivatie gezien. Tijdens de kinderoptocht gaat de nieuwe feestcommissie al mee met een wagen en ook het jaarlijkse seniorenbal wordt opnieuw een succes. Daar ben ik zeker van.”