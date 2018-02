Nieuwe duikschool wil elke Zelzatenaar leren duiken 07 februari 2018

Zelzate Met de Zelzaatse duikschool heeft Zelzate er sinds kort een duikclub bij. Doel van de nieuwe duikclub: elke Zelzatenaar leren duiken of toch tenminste de kans geven.

En dat mag gerust letterlijk genomen worden. Zo slaagden de leden van de duikschool erin burgemeester Frank Bruggeman te verleiden voor een duikinitiatie. "Een zeer aangename ervaring. Zeker voor herhaling vatbaar", glunderde Bruggeman eenmaal terug op het droge. "Onze doelstelling is echt iedereen in onze gemeente de kans te geven te leren duiken", zegt Kris Van Steenlandt.





Jachtig bestaan

"We hebben er ook bewust voor gekozen het logo van de gemeente en de naam in ons clublogo te verwerken. Het leuke aan duiken is dat eenmaal je je hoofd onder water steekt, je even weg bent van alle drukte van het dagelijkse leven. Een gevoel waar veel mensen in ons jachtig bestaan naar op zoek zijn. Het is echt de ideale manier om te ontstressen. Dat gevoel willen we iedereen gunnen. Daarom dat we onze lidgelden ook zo democratisch mogelijk houden. We willen echt iedereen de kans geven te leren duiken." Wie na het lezen van dit artikel ook zin heeft gekregen om te duiken, meldt zich op vrijdag een halfuurtje voor de start van de trainingen in het gemeentelijke zwembad aan. De trainingen starten om 18 uur en 21 uur. Ook kinderen zijn welkom.





Meer info via





www.zelzaatseduikschool.be





