Nieuwe directeur Sint-Laurens verwelkomt duizendste leerling 04 september 2018

Het Sint-Laurensinstituut mocht gisteren zijn 1.000ste leerling verwelkomen. Die kreeg, net als alle andere eerstejaars, een persoonlijke verwelkoming van kersvers directeur Gert Naessens. De secundaire Sint-Laurensscholen in Zelzate en Wachtebeke hebben sinds gisteren twee directeurs. Gert Naessens en Eric Van Gucht vormen het nieuwe directieteam. Wout Welvaert (12) uit Wippelgem gaf toe dat hij wel een beetje zenuwachtig was om te starten met het eerste jaar nijverheidstechnieken. Gelukkig was directeur Gert er om hem gerust te stellen. "Ook voor mij is die eerste dag best spannend."





(KVZ)