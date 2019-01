Nieuwe burgemeester toont zich perfecte gastheer op inwonersnieuwjaarsreceptie “Samen kunnen we zoveel meer” Kristof Vereecke

25 januari 2019

12u45 0 Zelzate Zelzate organiseerde gisteren als laatste gemeente van het Meetjesland een nieuwjaarsreceptie voor zijn inwoners. Meteen de eerste voor Brent Meuleman (sp.a) als burgemeester.

Meuleman toonde zich meteen de perfecte gastheer. Handje schudden hier, drie kussen daar. Hoe gaat dat. Meuleman had ook een boodschap voor zijn burgers. Hij pleitte voor samenhorigheid. “We willen onze gemeente de komende jaren zo goed mogelijk besturen en samenhouden. Samen kunnen we zoveel meer. Samen staan we sterker. Laat ons met alle Zelzatenaren samenwerken. Met een hart voor Zelzate”, klonk het. Mooie woorden. Daar mocht uiteraard op geklonken worden.