Nieuw feestcomité haalt Laura Lynn naar Zelzate Vlaamse schlagerkoningin treedt op tijdens koffietafel voor gepensioneerden Kristof Vereecke

14 maart 2019

19u10 0 Zelzate Het nieuwe feestcomité haalt niemand minder dan schlagerkoningin Laura Lynn naar Zelzate voor de jaarlijkse koffietafel voor gepensioneerden.

De koffietafel gaat door op 11 april en is meteen het eerste wapenfeit van het nieuwe feestcomité. Naast ‘La Lynn’ komen ook Matthias Lens en DJ Benny langs. De koffietafel is bedoeld voor alle gepensioneerden vanaf 60 jaar. Zelzatenaren betalen 5 euro, niet-Zelzatenaren 10 euro. Naast een pak muzikaal amusement krijg je er gratis twee koppen koffie of thee en twee boterkoeken bovenop. Inschrijven doe je bij de technische dienst aan de Suikerkaai. Meer info via www.zelzate.be.