Nicole De Paepe viert 65-jaar op de planken en 15-jaar balletschool “Ballet is de grote passie in mijn leven” Kristof Vereecke

26 november 2018

09u51 0 Zelzate Nicole De Paepe (73) staat dit jaar 65-jaar op de planken als ballerina. De laatste 15-jaar spendeert ze vooral door haar passie door te geven aan jonge ballerina’s in spe in haar balletschool ATT Zelzate.

“Ik dans al ballet vanaf mijn acht jaar”, zegt Nicole De Paepe, die in haar jonge jaren als ballerina het mooie weer maakte in bekende huizen als ’t Witte Paard in Blankenberge en de Ancien Belgique in Gent. Wat weinigen zich nog herinneren is dat Nicole De Paepe in die jaren bekend stond als een echte balletdiva. Vandaag kennen we haar vooral als de drijvende kracht achter de balletschool ATT Zelzate die ze al vijftien jaar succesvol runt. “Ballet is echt de grote passie in mijn leven. Vroeger was het geweldig om zelf te schitteren op het podium, vandaag geef ik mijn passie graag door aan jonge dansertjes. Niet evident. Ballet is geen vrijblijvende dans. Je hebt er veel discipline en doorzettingsvermogen voor nodig. Toch zijn er wekelijks zo’n 50 dansertjes die met veel plezier ballet komen volgen bij mij en die allemaal de befaamde ‘ATT’ spirit uitstralen. ‘ATT’ staat dan ook niet zomaar voor attitude.”

Opvolging

Ondanks haar 73 lentes doet Nicole nog alle bewegingen zelf voor. “Ik kan me niet anders voorstellen. Ik dans echt zo enorm graag.” Toch denkt ze er stilaan aan om de fakkel door te geven. “Ik heb twee jonge dansleraressen gevonden die klaar staan om de balletschool over te nemen. Ondertussen bieden we ook jazzballet aan. Stilstaan is achteruit gaan. Bovendien vragen de kinderen om nieuwe dansen.” Hoogtepunt van elk jaar is de jaarlijkse opendeurdag. “Die staat voor juni 2019 gepland”, zegt Nicole. “Dat is het moment bij uitstek voor onze jonge ballerina’s om hun kunnen te tonen.”

Balletschool ATT opent elke woensdag van 14.00 tot 18.30 uur de deuren in de gebouwen van basisschool De Krekel in de Caluslaan in Zelzate. Meer info via de facebookpagina van ATT Zelzate.