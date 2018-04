Neus verminkt: minstens twee jaar cel voor vechtersbazen 05 april 2018

Meerdere operaties, reukzin voorgoed verdwenen, en een levenslange verminking aan de neus: een jongeman zal levenslang het litteken dragen van een zware vechtpartij in Zelzate op oudejaarsvavond. Twee groepen jongeren raakten toen slaags. De vechtersbazen gooiden ook met stenen. Twee daders, uit Zelzate en Ronse, stonden gisteren terecht voor de Gentse correctionele rechtbank. Ze kregen er te horen dat, als ze veroordeeld worden, er wellicht minstens twee jaar cel wacht. Als een slachtoffer van slagen en verwondingen namelijk meer dan vier maanden arbeidsongeschikt is, is dat een ernstige verzwaring van de feiten. De zaak werd uitgesteld naar juni, zodat die vier maanden in rekening gebracht kunnen worden. Ondertussen wacht het slachtoffer nog een operatie.





(OSG)